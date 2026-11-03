«Северный атмосферный фронт»: Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве и Подмосковье ближайшую неделю

03 ноября 2026, 13:35

Синоптик Позднякова: в Москве и Подмосковье будут небольшие осадки и холод

Фото: istockphoto/vkph

В западных районах Подмосковья уже идёт настоящий снег, а температура держится около нуля. Чего ждать москвичам и жителям области в ближайшее время?





Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что зимние осадки пришли в регион раньше, чем многие ожидали.





«Сейчас уже на западе Подмосковья идёт прямо настоящий снег. Причиной резкого похолодания стал атмосферный фронт, соединяющий южный циклон с северным. Тепла нам ждать не приходится», — подчеркнула она.

«В предстоящие сутки у нас будет погода с осадками различной интенсивности. Может выпасть до 2 мм снега. Самой опасной частью суток станет ночь: в Москве слабо-положительная температура 0, +2°C, только местами воздух остынет до −1°C. И местами возможна слабая гололедица, поэтому на дорогах может быть скользко», — отметила Татьяна Позднякова.

«Дневная температура будет пока одинаковая: +1…+3°C. Завтра ожидается более плотный северо-западный ветер до 5–10 м/с. Это усилит ощущение холодной погоды. То есть мы вернёмся к тем погодным условиям, которые характерны для этих чисел ноября», — рассказала эксперт.

