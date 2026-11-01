Синоптик предупредил москвичей о тумане в понедельник и вторник

01 ноября 2026, 18:47

Синоптик Тишковец: туман может образоваться в Москве в понедельник и во вторник

Фото: iStock/Elena Koroleva

Туман может образоваться в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.