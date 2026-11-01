Синоптик предупредил москвичей о тумане в понедельник и вторник
Туман может образоваться в Москве на следующей неделе. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам метеоролога, в понедельник, 2 ноября, в Москве будет облачно, осадков не ожидается. Специалист предупреждает о возможном тумане ночью и утром. Во вторник, как отмечает Тишковец, в городе также возможны туманные участки.
Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что 3 и 4 ноября в российской столице местами пройдут небольшие осадки, возможен мокрый снег. Согласно мнению эксперта, новый циклон придёт с Северного моря и принесёт больше влаги. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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