Синоптик раскрыла, какой будет Хэллоуинская ночь в Москве
Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, какой будет Хэллоуинская ночь в Москве. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
В конце октября в Москве и области ожидается сухая и необычайно теплая погода. По словам Поздняковой, ночь на четверг, 29 октября, станет одной из самых холодных за неделю. Температура может опуститься до отрицательных значений из-за отсутствия облаков и низкой влажности, что приводит к быстрому остыванию воздуха, объяснила специалист.
В пятницу и субботу погода будет комфортной, и ночь на 1 ноября также пройдет без осадков, с температурой выше нормы. Однако уже в понедельник в столичном регионе начнутся дожди, а через несколько дней возможен мокрый снег и другие осадки в смешанной фазе, заключила синоптик.
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