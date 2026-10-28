Синоптик раскрыла, какой будет Хэллоуинская ночь в Москве

28 октября 2026, 15:56

Синоптик Позднякова: Ночь на 1 ноября в Москве пройдет без осадков

Фото: iStock/mikie11

Главный специалист «Метеоновостей», синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, какой будет Хэллоуинская ночь в Москве. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.