«Северо-итальянский циклон»: Синоптик рассказал, чем удивит погода москвичей и жителей области в ближайшее время
Синоптик Шувалов: Москву и область атакует северо-итальянский циклон
Ноябрь перевалил за свою середину и уже удивил жителей Москвы и области первым снегом. Чего ждать от погоды дальше?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что порадовать москвичей и жителей области пока нечем.
«Нужно готовиться к резким скачкам температуры, давления, к обильным осадкам. Это ждет нас в ближайшие день-два. А завтра Москву и Подмосковье атакует северо-итальянский циклон, который только набирает силу. Ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду и повышение температуры до 7−9 градусов выше нуля», — сказал он.
По словам эксперта, осадки будут продолжительными, а всплеск тепла резко сменится отрицательными температурами.
«Снег еще нужно подождать. Он ляжет, вероятнее всего, только в декабре», — отметил синоптик.