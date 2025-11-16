Синоптик рассказал о декабрьских морозах минувшей ночью
Прошедшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.
Антициклон принес в столичный регион улучшение погодных условий, и наступили морозы. В Москве на ВДНХ температура опустилась до минус 4,3 градусов, в Тушино — до минус 5,2, на Балчуге — до минус 2,4, в Строгино — до минус 3,9, а в Бутово — до минус 6,8. Эта ночь стала самой холодной за текущую осень.
По его словам, в Подмосковье самая низкая температура зафиксирована в Ново-Иерусалиме — минус 7,0 градусов, на местном полюсе холода в Черустях — минус 7,4 градуса, а в Михайловском — минус 7,6 градуса. Эти показатели соответствуют климатической норме декабря.
