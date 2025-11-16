Синоптик рассказал о декабрьских морозах минувшей ночью

16 ноября 2025, 09:16

Тишковец: в московском регионе ударили декабрьские морозы

Фото: iStock/Leonid Ikan

Прошедшей ночью в московском регионе зафиксированы декабрьские морозы, температура воздуха опустилась до -7,6°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.