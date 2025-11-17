В Кузбассе на этой неделе ожидаются морозы до -20 °С
На текущей неделе в Кемеровской области ожидаются морозы до -20 °С. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на специалистов Кемеровского ЦГМС.
Во вторник, 18 ноября, ночью столбики термометров покажут -2…-7 °С, а в некоторых районах температура опустится до -11…-16 °С. Днём потеплеет до -2…+3 °С, однако к вечеру снова подморозит до -3…-8 °С.
«Среда, 19 ноября, будет морознее, но спокойнее. Ночью -5…-10 °С, в некоторых районах до -20. Днём около 0…+5 °С. Ветер умеренный. Облака переменчивы, осадков почти нет, а гололедица сохраняется. В четверг, 20 ноября, потеплеет. Ночью -2…-7 °С, местами до -13 °С. Днем оттепель до +2…+7 °С», — говорится в материале.
На дорогах прогнозируют гололедицу.
Тем временем в столичном регионе днём во вторник, 18 ноября, ожидается потепление, дождь и мокрый снег. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Во вторник в Москве дневная температура составит +7…+9 °С, а на юге области не исключено +10…+11 °С. Всё это будет сопровождаться сильным ветром. К вечеру вторника температура понизится до +2…+3 °С, а в ночь на среду — 0…-5 °С», — отметил синоптик.
Дневная температура в Москве и Подмосковье со среды по пятницу будет держаться в районе 0 °С, заключил Шувалов.