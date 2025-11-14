Россиянам могут грозить штрафы за гирлянды на окнах
Юрист Салкин: россиянам грозит штраф за гирлянды на внешней стороне квартиры
Россиян могут оштрафовать за использование гирлянд на внешних стенах многоквартирных домов. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.
Прежде чем приступить к украшению фасада, нужно получить согласие жильцов, отметил он.
«Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил эксперт.
По его словам, оставленная без присмотра гирлянда может привести к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей из-за нарушения правил пожарной безопасности. Для того чтобы повесить гирлянду за пределами квартиры, необходимо получить согласие соседей и быть готовым возместить ущерб в случае возгорания, подчеркнул Салкин.