Россиянам могут грозить штрафы за гирлянды на окнах

14 ноября 2025, 18:46

Юрист Салкин: россиянам грозит штраф за гирлянды на внешней стороне квартиры

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Россиян могут оштрафовать за использование гирлянд на внешних стенах многоквартирных домов. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.





Прежде чем приступить к украшению фасада, нужно получить согласие жильцов, отметил он.





«Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил эксперт.