Россиянам могут грозить штрафы за гирлянды на окнах

Юрист Салкин: россиянам грозит штраф за гирлянды на внешней стороне квартиры
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Россиян могут оштрафовать за использование гирлянд на внешних стенах многоквартирных домов. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин, передает NEWS.ru.



Прежде чем приступить к украшению фасада, нужно получить согласие жильцов, отметил он.

«Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил эксперт.

По его словам, оставленная без присмотра гирлянда может привести к штрафу в размере от 5 до 15 тысяч рублей из-за нарушения правил пожарной безопасности. Для того чтобы повесить гирлянду за пределами квартиры, необходимо получить согласие соседей и быть готовым возместить ущерб в случае возгорания, подчеркнул Салкин.
Екатерина Коршунова

