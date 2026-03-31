Сезон аллергии 2026: когда начнется цветение березы, как проявляется поллиноз и какие методы лечения доступны
Весенний период традиционно сопровождается ростом числа аллергических заболеваний. В 2026 году ситуация может осложниться погодными условиями: раннее потепление способно спровоцировать более раннее и одновременное цветение растений, что приведет к резкому увеличению концентрации пыльцы в воздухе. Основным аллергеном весны остается пыльца березы — одного из наиболее агрессивных раздражителей. Подробнее о том, когда начнется цветение березы и какие методы лечения аллергии доступны на сегодняшний день — в материале «Радио 1».
Сроки цветения березы в 2026 году по регионамПериод пыления березы зависит от климатических условий и может смещаться. В 2026 году в ряде регионов прогнозируется более раннее начало сезона.
Активнее всего весна заявляет о себе в южных регионах, таких как Краснодарский край и Ставрополье, где цветение начинается уже в конце марта, принося с собой первые пиковые нагрузки по пыльце. В центральной части страны, включая Москву и Подмосковье, стандартным сроком считается конец апреля, однако в 2026 году метеоусловия могут сдвинуть этот график на начало или середину месяца.
Жителям Северо-Запада, в частности Санкт-Петербурга, стоит ожидать пыление в период с конца апреля по май. На Урале и в Западной Сибири ситуация неоднородна: в южных районах процесс запускается в третьей декаде апреля, а в остальных — в начале мая. При этом самый сложный этап придется на середину мая, а завершится сезон лишь к середине июня. В северных же широтах России период цветения традиционно сосредоточен в рамках мая.
Продолжительность активного пыления обычно составляет от двух до трех недель, однако при неблагоприятных погодных условиях этот период может увеличиваться. Наиболее тяжелым временем для аллергиков остается промежуток с конца апреля до начала мая, когда концентрация пыльцы достигает максимальных значений.
Периоды активности аллергенов: что и когда цвететСезонная аллергия не ограничивается только березой. В течение года происходит последовательная смена аллергенов. Все начинается ранней весной, в марте и апреле, когда первыми «просыпаются» ольха и орешник, а береза только готовится к активному пылению. Настоящий пик для древесных аллергенов наступает в апреле-мае, когда концентрация березовой пыльцы и других деревьев становится максимальной.
С приходом календарного лета, в июне, эстафету принимают луговые и злаковые травы. К середине лета, в июле и августе, наступает относительное затишье с остаточным цветением, однако расслабляться рано: уже в августе и сентябре начинается вторая мощная волна аллергии. В этот период лидируют сорные травы — полынь и амброзия.
Таким образом, сезон аллергии может продолжаться до шести месяцев, переходя от древесных аллергенов к травам и сорным растениям.
Симптомы аллергии на пыльцуПоллиноз нередко воспринимается как простудное заболевание, однако имеет ряд характерных отличий. К основным симптомам относятся:
- многократное чихание;
- заложенность носа;
- водянистые выделения из носа;
- покраснение и слезотечение глаз;
- зуд слизистых оболочек;
- кашель;
- в отдельных случаях — развитие бронхиальной астмы.
Как снизить проявления аллергии: рекомендации специалистовПолностью исключить контакт с пыльцой невозможно, однако комплекс мер позволяет существенно облегчить состояние.
Ограничение контакта с аллергенами
- сокращение времени пребывания на улице в сухую и ветреную погоду;
- использование очистителей воздуха и защитных фильтров;
- отказ от проветривания помещений в периоды высокой концентрации пыльцы.
Бытовые меры профилактики
- регулярная влажная уборка;
- смена одежды после возвращения с улицы;
- ежедневный душ с обязательным мытьем волос.
Диета при аллергии на березу и медикаментозная терапия
При поллинозе важно учитывать перекрестные реакции. В период цветения рекомендуется исключить: яблоки, косточковые фрукты (черешня, персики), орехи, морковь, сельдерей, картофель.
Для облегчения симптомов аллергии обычно используют комплексный подход. Стандартная схема терапии включает в себя антигистаминные средства для общего контроля реакции, а также местные препараты: специальные спреи, снимающие отек слизистой носа, и капли, которые помогают устранить зуд и покраснение глаз.
Кроме того, временный выезд в регионы с низкой концентрацией пыльцы остается одним из наиболее эффективных способов профилактики обострений.
Новая вакцина от аллергии: сроки появления и возможностиВ России продолжается разработка рекомбинантной вакцины против аллергии на пыльцу березы и перекрестные пищевые реакции. Один из перспективных препаратов — «Аллергарда».
Согласно текущим планам, цикл клинических исследований должен завершиться в течение 2026 года. В этот же период, ближе к середине или концу года, разработчики рассчитывают получить временную регистрацию. Если графики подтвердятся, то уже в 2027 году препарат станет доступен для широкого использования в медицинской практике.
Предполагается, что вакцина будет воздействовать на иммунную систему, формируя устойчивость к аллергенам, и может быть эффективной не только против пыльцы березы, но и связанных с ней пищевых реакций.
АСИТ-терапия: современный подход к лечению аллергииАллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) остается единственным методом, направленным на устранение причины аллергии. Метод основан на постепенном введении микродоз аллергена, что позволяет «переобучить» иммунную систему и снизить чувствительность к раздражителю.
Как проводится лечение:
- начало курса — за 3–4 месяца до сезона цветения (обычно в декабре–январе)
- продолжительность одного курса — до окончания периода пыления
- полный цикл лечения — от 3 до 5 лет
Применение такой вакцины обладает рядом преимуществ: оно способствует значительному ослаблению или полному исчезновению симптомов, обеспечивая длительный эффект на срок от 5 до 10 лет. Кроме того, терапия помогает снизить риск развития бронхиальной астмы и минимизировать или полностью устранить проявления перекрестной пищевой аллергии.
АСИТ и медикаментозная поддержка позволяют эффективно управлять заболеванием уже сегодня.
В 2026 году сезон аллергии может начаться раньше обычного и протекать более интенсивно из-за погодных факторов. Пыльца березы остается ключевым аллергеном весеннего периода, а длительность сезона достигает нескольких месяцев за счет смены различных растений.
Несмотря на разработку новых вакцин, основными инструментами борьбы с поллинозом остаются профилактика, медикаментозная терапия и аллерген-специфическая иммунотерапия. Комплексный подход позволяет существенно снизить выраженность симптомов и улучшить качество жизни пациентов.
Стоит отметить, что назначение любых препаратов должно проводиться врачом с учетом индивидуальных особенностей пациента, так как могут иметься противопоказания. Необходима консультация специалиста.