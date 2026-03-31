Синоптик Ильин пообещал москвичам майское тепло до середины недели
В первую неделю апреля в столичном регионе ожидается майское тепло, однако к выходным ситуация может измениться. Таким прогнозом поделился ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в Москве и Подмосковье погоду будут определять теплые воздушные массы из Центральной Азии.
«Дневная температура в Москве составит +15…+20 °С. При этом значения +15…+18 °С будут стабильными, а отметка +20 °С локально все же может быть достигнута», — рассказал Ильин в разговоре с URA.RU.
Эксперт добавил, что до среды сохранится солнечная погода без осадков. 1 апреля синоптик не исключил небольшой дождь. В четверг и пятницу дожди усилятся. К выходным дневная температура может снизиться до +8…+13 °С. При этом ночные температуры останутся мягкими — порядка +3…+7 °С.
Тем временем ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала RT, что дождь в столичном регионе, вероятнее всего, пойдет 3 апреля.
«После чего температура будет несколько понижаться. 5 апреля мы ожидаем погоду без осадков, но температура будет находиться уже в пределах +10...+15 °С», — отметила синоптик.
Она уточнила, что такая температура будет превышать климатическую норму на 4–6 градусов.