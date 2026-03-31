Синоптик Ильин пообещал москвичам майское тепло до середины недели

31 марта 2026, 12:28

В первую неделю апреля в столичном регионе ожидается майское тепло, однако к выходным ситуация может измениться. Таким прогнозом поделился ведущий синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его словам, в Москве и Подмосковье погоду будут определять теплые воздушные массы из Центральной Азии.





«Дневная температура в Москве составит +15…+20 °С. При этом значения +15…+18 °С будут стабильными, а отметка +20 °С локально все же может быть достигнута», — рассказал Ильин в разговоре с URA.RU.

«После чего температура будет несколько понижаться. 5 апреля мы ожидаем погоду без осадков, но температура будет находиться уже в пределах +10...+15 °С», — отметила синоптик.