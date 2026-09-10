«Сезонная депрессия»: Сомнолог рассказал, как осенью не сбить режим сна
Сомнолог Бузунов: сон может быть плохим из-за нарушения циркадных ритмов
В период смены времен года и температурных изменений нередко люди начинают испытывать проблемы со сном: трудно уснуть, мучает бессонница.
Врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.
«С ноября начинается офисная полярная ночь. Человек выходит из дома — еще темно, выходит из офиса — уже темно. И у нас 50% людей живут с дефицитом витамина D, а это может ухудшать настроение, а сам по себе недостаток солнечного света вызывает сезонную депрессию. Циркадные ритмы начинают нарушаться, потому что у нас исчезает времязадователь в виде яркого солнечного света. То есть мозг начинает не понимать, где день, а где ночь. Основное, что можно применять, светотерапия — есть специальные светобоксы, светоочки. Как проснулись, надеваете очки, час носите, мозг, думая, что это солнечный свет, поднимает настроение», — поделился специалист.
Он добавил, что очень важна гигиена сна: в спальне должно быть прохладно и темно с влажностью 50-60%. Также имеет значение гигиена спальни: удобные кровать, подушка, матрас, следует избавиться от пыли и обеспечить себе гипоаллергенную обстановку.
«В темное время года можно использовать светобудильник, который имитирует рассвет, подавляя продукцию мелатонина. Становится гораздо легче просыпаться», — заключил Роман Бузунов.