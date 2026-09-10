«Сезонная депрессия»: Сомнолог рассказал, как осенью не сбить режим сна

10 сентября 2026, 13:15

Сомнолог Бузунов: сон может быть плохим из-за нарушения циркадных ритмов

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В период смены времен года и температурных изменений нередко люди начинают испытывать проблемы со сном: трудно уснуть, мучает бессонница.





Врач-сомнолог, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с «Радио 1» сообщил, что нарушение сна может быть связано с сезонным эффективным расстройством или сезонной депрессией.





«С ноября начинается офисная полярная ночь. Человек выходит из дома — еще темно, выходит из офиса — уже темно. И у нас 50% людей живут с дефицитом витамина D, а это может ухудшать настроение, а сам по себе недостаток солнечного света вызывает сезонную депрессию. Циркадные ритмы начинают нарушаться, потому что у нас исчезает времязадователь в виде яркого солнечного света. То есть мозг начинает не понимать, где день, а где ночь. Основное, что можно применять, светотерапия — есть специальные светобоксы, светоочки. Как проснулись, надеваете очки, час носите, мозг, думая, что это солнечный свет, поднимает настроение», — поделился специалист.

«В темное время года можно использовать светобудильник, который имитирует рассвет, подавляя продукцию мелатонина. Становится гораздо легче просыпаться», — заключил Роман Бузунов.