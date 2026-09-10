Врач предупредила о бесполезности патчей для снижения веса

10 сентября 2026, 07:23

Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство

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Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова заявила, что трансдермальные пластыри не помогут похудеть без изменения питания и физической активности. Об этом сообщает ТАСС.