Врач предупредила о бесполезности патчей для снижения веса
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова заявила, что трансдермальные пластыри не помогут похудеть без изменения питания и физической активности. Об этом сообщает ТАСС.
В составе подобных средств чаще всего присутствуют кофеин, экстракты зеленого чая и гуараны, а также капсаицин. Производители связывают их действие с ускорением расщепления жиров и улучшением кровотока в зоне нанесения.
Махова пояснила, что проникновение кофеина через кожу не дает значимого результата. Количество вещества оказывается слишком малым и не может повлиять на общий процесс сжигания жиров.
По словам врача, после использования пластыря человек может почувствовать тепло или жжение, а кожа иногда краснеет. Такие реакции создают впечатление действия средства, однако реального эффекта для снижения массы тела они не дают.
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