«Сгорает за минуту»: Водителей предупредили о скрытых рисках вождения авто в жару
Автоэксперт Лыткин: в жару нужно избегать сухой травы и перегрева шин
Пока жители Московской области радуются долгожданному теплу (столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов), Министерство транспорта региона бьет тревогу. Как выяснилось, стандартные советы поставить светоотражающий экран — лишь верхушка айсберга.
Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» рассказал, что привычная сухая трава может уничтожить автомобиль за минуту, а оставленный в салоне пристегнутый ребенок рискует погибнуть за считанные часы.
«Водителям надо уже быть подготовленными. Одна из самых неочевидных, но опасных угроз — обычная сухая трава. Выезжая на природу или приезжая на дачу, где газон давно не косили, водители даже не подозревают, что ставят машину на пороховую бочку. Может произойти пожар. Система автомобиля, её нагрев доходит до нескольких сотен градусов по Цельсию. В том числе у турбированных моторов — доходит до тысячи. Если в такую жару высокая сухая трава начинает загораться под машиной, то все сгорает буквально за минуту», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что ситуация усугубляется даже небольшими подтеканиями горюче-смазочных материалов. Последствия могут быть катастрофическими не только для авто, но и для всего населенного пункта. Также приводит к трагедии легкомыслие: в жару салон автомобиля превращается в печь.
«Когда такая аномальная жара, детей нельзя оставлять внутри салона, потому что он нагревается, и случится быстрое обезвоживание. Ребёнок может погибнуть. Животных тоже нельзя оставлять в машине», — объяснил Лыткин.
Он обратил внимание на состояние шин, которые многие водители меняют по остаточному принципу. Высокая температура асфальта и трения превращают изношенную резину в источник опасности.
«В такую жару шина во время движения очень сильно нагревается. И если она уже достаточно подызношенная, может рвануть. Обратите внимание на индекс скоростной нагрузки», — посоветовал эксперт.
Не менее критична ситуация с моторным маслом. Экономия или игнорирование сезонности могут стоить двигателя.
«Кто предупреждён, тот вооружён. Если вы знаете источники повышенной опасности заранее, соответственно, появляется возможность избежать последствий», — заключил он.