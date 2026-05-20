«Сгорает за минуту»: Водителей предупредили о скрытых рисках вождения авто в жару

20 мая 2026, 14:05

Автоэксперт Лыткин: в жару нужно избегать сухой травы и перегрева шин

Пока жители Московской области радуются долгожданному теплу (столбики термометров поднимутся до 30–32 градусов), Министерство транспорта региона бьет тревогу. Как выяснилось, стандартные советы поставить светоотражающий экран — лишь верхушка айсберга.





Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению водителей Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» рассказал, что привычная сухая трава может уничтожить автомобиль за минуту, а оставленный в салоне пристегнутый ребенок рискует погибнуть за считанные часы.





«Водителям надо уже быть подготовленными. Одна из самых неочевидных, но опасных угроз — обычная сухая трава. Выезжая на природу или приезжая на дачу, где газон давно не косили, водители даже не подозревают, что ставят машину на пороховую бочку. Может произойти пожар. Система автомобиля, её нагрев доходит до нескольких сотен градусов по Цельсию. В том числе у турбированных моторов — доходит до тысячи. Если в такую жару высокая сухая трава начинает загораться под машиной, то все сгорает буквально за минуту», — сказал он.

«Когда такая аномальная жара, детей нельзя оставлять внутри салона, потому что он нагревается, и случится быстрое обезвоживание. Ребёнок может погибнуть. Животных тоже нельзя оставлять в машине», — объяснил Лыткин.

«В такую жару шина во время движения очень сильно нагревается. И если она уже достаточно подызношенная, может рвануть. Обратите внимание на индекс скоростной нагрузки», — посоветовал эксперт.

«Кто предупреждён, тот вооружён. Если вы знаете источники повышенной опасности заранее, соответственно, появляется возможность избежать последствий», — заключил он.