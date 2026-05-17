В российском городе водитель маршрутки грубо выбросил глухонемого из автобуса
Водитель воронежского маршрутного автобуса грубо обошёлся с глухонемым пассажиром и выбросил его из салона на тротуар. Об этом сообщает «МК».
Чрезвычайное происшествие случилось на остановке «ВАСО». Автобус сломался, но пенсионер об этом не знал. Сообщается, что очевидцы выразили возмущение поступком водителя, даже несмотря на то, что от мужчины пахло алкоголем.
После падения дедушка не мог встать самостоятельно. Ему помогли свидетели случившегося: одна женщина вызвала пострадавшему скорую помощь, а другая девушка дала деньги. Отмечается, что это не первый случай грубого поведения сотрудников городского общественного транспорта.
