Подмосковный производитель спортплощадок выпустил нержавеющие воркаут-тренажёры
Линейку тренажёров для воркаута из нержавеющей стали выпустила мытищинская компания «Лебер», специализирующаяся на производстве детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Использование исключительно нержавеющей стали гарантирует от появления пятен и коррозии и сокращает затраты на обслуживание оборудования.
«Все тренажёры новой линейки созданы по принципам эргономичности, долговечности и безопасности», — отмечается в сообщении.Оборудование можно регулировать под разный рост и уровень нагрузки, поэтому оно подходит всем, кто захочет потренироваться на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что подмосковные фермеры могут принять участие в гастрофестивале «Вкусы России» в Смоленске.