Подмосковный производитель спортплощадок выпустил нержавеющие воркаут-тренажёры

19 мая 2026, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Линейку тренажёров для воркаута из нержавеющей стали выпустила мытищинская компания «Лебер», специализирующаяся на производстве детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





Использование исключительно нержавеющей стали гарантирует от появления пятен и коррозии и сокращает затраты на обслуживание оборудования.





«Все тренажёры новой линейки созданы по принципам эргономичности, долговечности и безопасности», — отмечается в сообщении.