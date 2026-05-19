Автоэксперт объяснил, как спасти двигатель от перегрева в жару

19 мая 2026, 12:10

Автоэксперт Баканов: при перегреве двигателя следует включить печку на максимум

Владельцам «возрастных» автомобилей стоит особенно внимательно следить за состоянием двигателя летом, прежде всего во время долгого нахождения в пробках. Именно дорожные заторы часто приводят к перегреву мотора у старых машин. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Татар-информом».