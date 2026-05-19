Автоэксперт объяснил, как спасти двигатель от перегрева в жару
Владельцам «возрастных» автомобилей стоит особенно внимательно следить за состоянием двигателя летом, прежде всего во время долгого нахождения в пробках. Именно дорожные заторы часто приводят к перегреву мотора у старых машин. Об этом заявил автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Татар-информом».
Он посоветовал при первых признаках перегрева немедленно съезжать на обочину, глушить мотор и выяснять причину. Риск возрастает и при движении в гору с загруженным автомобилем. В таких ситуациях Баканов рекомендует включать отопитель салона на полную мощность. Несмотря на дискомфорт в жару, этот способ действительно помогает снизить нагрузку на двигатель.
Специалист объяснил, что радиатор печки связан с общей системой охлаждения: когда водитель включает обогрев, антифриз начинает дополнительно циркулировать через отопительную систему, благодаря чему температура мотора может упасть. Такая простая мера способна облегчить работу двигателя в сложных условиях и помочь избежать серьезного перегрева, заключил эксперт.
