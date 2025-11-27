Шаги или минуты? Эксперт назвал главный ориентир для полезной ходьбы

27 ноября 2025, 18:21

Реабилитолог Бондаренко: при ходьбе лучше следить за временем, а не шагами

Фото: iStock/SeventyFour

Считать шаги с помощью фитнес-браслета или засекать время? Что важнее для эффективной и безопасной ходьбы человеку в возрасте?





Эксперт в области биомеханики Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» расставил все по местам и назвал параметры, на которые действительно стоит ориентироваться.





«Ключевые показатели — это не цифры на экране гаджета, а ваше самочувствие. Еще нужно отслеживать пульсометрию и систему дыхания. Если вдруг появляется отдышка, неважно сколько шагов мы прошли, сколько времени не прошли, мы должны остановиться и привести дыхание в норму», — подчеркнул он.

«А я бы лучше следил не за количеством шагов, а за временем. Можно пройти 20-30 минут, а можно 50 с удовольствием. И получится нагрузка на всю систему организма», — пояснил специалист.