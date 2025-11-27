Шаги или минуты? Эксперт назвал главный ориентир для полезной ходьбы
Реабилитолог Бондаренко: при ходьбе лучше следить за временем, а не шагами
Считать шаги с помощью фитнес-браслета или засекать время? Что важнее для эффективной и безопасной ходьбы человеку в возрасте?
Эксперт в области биомеханики Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» расставил все по местам и назвал параметры, на которые действительно стоит ориентироваться.
«Ключевые показатели — это не цифры на экране гаджета, а ваше самочувствие. Еще нужно отслеживать пульсометрию и систему дыхания. Если вдруг появляется отдышка, неважно сколько шагов мы прошли, сколько времени не прошли, мы должны остановиться и привести дыхание в норму», — подчеркнул он.
Что же касается выбора между временем и шагами, то эксперт советует ориентироваться на минуты.
«А я бы лучше следил не за количеством шагов, а за временем. Можно пройти 20-30 минут, а можно 50 с удовольствием. И получится нагрузка на всю систему организма», — пояснил специалист.
Таким образом, по словам Бондаренко, идеальная прогулка — это 40-50 минут в комфортном темпе, при котором вы можете спокойно дышать и разговаривать.