Достижения.рф

Чеховские травматологи поставили на ноги пожилую женщину с тяжёлой травмой таза

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Чеховской больницы спасли пациентку с тяжёлой травмой таза. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Бригада скорой помощи доставила в отделение травматологии 72-летнюю женщину, которая поторопилась выйти из автомобиля и упала.

В ходе обследования ей диагностировали сочетанную травму – разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, которые соединяют кости таза, играя важную роль в поддержании вертикального положения тела и распределении нагрузки. Было решено провести операцию.

«Мы соединили обломки костей. Чтобы правильно их закрепить использовали специальные пластины и винты, которые не понадобится удалять. Пластина и винты изготовлены из титана – биосовместимого материала, который не вызывает негативных реакций организма», – рассказал травматолог-ортопед Чеховской больницы Салман Асламханов.
Сейчас пациентка завершает курс реабилитации и уже уверенно передвигается.

В Минздраве напомнили о необходимости быть осторожнее и лишний раз не подвергать себя риску – не спешить при выходе из транспорта, носить удобную обувь с рифлёной, нескользкой подошвой, обращать внимание на неровности на пути и аккуратно ходить по лестницам. Ушибы, переломы и растяжения в любом возрасте приносят немало страданий.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0