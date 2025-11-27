Чеховские травматологи поставили на ноги пожилую женщину с тяжёлой травмой таза
Травматологи Чеховской больницы спасли пациентку с тяжёлой травмой таза. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в отделение травматологии 72-летнюю женщину, которая поторопилась выйти из автомобиля и упала.
В ходе обследования ей диагностировали сочетанную травму – разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, которые соединяют кости таза, играя важную роль в поддержании вертикального положения тела и распределении нагрузки. Было решено провести операцию.
«Мы соединили обломки костей. Чтобы правильно их закрепить использовали специальные пластины и винты, которые не понадобится удалять. Пластина и винты изготовлены из титана – биосовместимого материала, который не вызывает негативных реакций организма», – рассказал травматолог-ортопед Чеховской больницы Салман Асламханов.Сейчас пациентка завершает курс реабилитации и уже уверенно передвигается.
В Минздраве напомнили о необходимости быть осторожнее и лишний раз не подвергать себя риску – не спешить при выходе из транспорта, носить удобную обувь с рифлёной, нескользкой подошвой, обращать внимание на неровности на пути и аккуратно ходить по лестницам. Ушибы, переломы и растяжения в любом возрасте приносят немало страданий.