Чеховские травматологи поставили на ноги пожилую женщину с тяжёлой травмой таза

27 ноября 2025, 14:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Травматологи Чеховской больницы спасли пациентку с тяжёлой травмой таза. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в отделение травматологии 72-летнюю женщину, которая поторопилась выйти из автомобиля и упала.



В ходе обследования ей диагностировали сочетанную травму – разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленений, которые соединяют кости таза, играя важную роль в поддержании вертикального положения тела и распределении нагрузки. Было решено провести операцию.

«Мы соединили обломки костей. Чтобы правильно их закрепить использовали специальные пластины и винты, которые не понадобится удалять. Пластина и винты изготовлены из титана – биосовместимого материала, который не вызывает негативных реакций организма», – рассказал травматолог-ортопед Чеховской больницы Салман Асламханов.