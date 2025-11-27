В Пермском крае раскрыли дело о похищении малолетнего ребёнка
Судебные приставы Пермского края разыскали местную жительницу, которая похитила шестилетнего сына у своего бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.
В ведомство обратился мужчина. Он пояснил, что по решению суда его шестилетний сын должен проживать в городе Лесном Свердловской области. Однако мать ребёнка нарушила этот порядок: она забрала мальчика на прогулку и не вернула.
Судебные приставы незамедлительно возбудили исполнительное производство и проверили возможные адреса, где могли находиться женщина с малышом. Должница имела регистрацию в деревне Горшки, однако обнаружить разыскиваемых удалось в другом населённом пункте Пермского района. В результате мальчика вернули отцу.
Ранее в Новосибирске суд вынес приговор женщине за издевательства над дочерью-подростком.
Читайте также: