Достижения.рф

В Пермском крае раскрыли дело о похищении малолетнего ребёнка

В Пермском крае судебные приставы нашли женщину, похитившую сына у бывшего мужа
Фото: Istock/LSOphoto

Судебные приставы Пермского края разыскали местную жительницу, которая похитила шестилетнего сына у своего бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.



В ведомство обратился мужчина. Он пояснил, что по решению суда его шестилетний сын должен проживать в городе Лесном Свердловской области. Однако мать ребёнка нарушила этот порядок: она забрала мальчика на прогулку и не вернула.

Судебные приставы незамедлительно возбудили исполнительное производство и проверили возможные адреса, где могли находиться женщина с малышом. Должница имела регистрацию в деревне Горшки, однако обнаружить разыскиваемых удалось в другом населённом пункте Пермского района. В результате мальчика вернули отцу.

Ранее в Новосибирске суд вынес приговор женщине за издевательства над дочерью-подростком.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0