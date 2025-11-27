В российском супермаркете неизвестный устроил стрельбу и ранил женщину

27 ноября 2025, 15:40

В Воронеже посетитель магазина ранил женщину из-за конфликта за товар

Фото: Istock/Diy13

В Воронеже мужчина открыл стрельбу в магазине и ранил женщину. Об этом информирует УМВД России по региону.





Инцидент произошёл утром 26 ноября в торговой точке Fix Price на проспекте Труда. Около 10:00 покупатель попытался вынести неоплаченный товар. Администратор сделала ему замечание.



В ответ 37-летний местный житель проявил агрессию, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля ранила 41-летнюю женщину в руку. Пострадавшую доставили на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.

«Участники конфликта сотрудниками полиции установлены и опрошены. В настоящее время назначена судебная экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

