«Шаги к долголетию»: Гериатр перечислил простые способы сохранить здоровье и молодость

30 сентября 2026, 14:24

Гериатр Абраамян: чтобы сохранить молодость, нужно заниматься спортом и питанием

Фото: IStock/idofranz

Современная наука всё чаще подтверждает: качество жизни в зрелом возрасте определяется не столько наследственностью, сколько повседневными привычками. Специалисты напоминают, что посильная физическая активность и сбалансированный рацион способны заметно улучшить самочувствие, поддержать силы и сохранить ясность ума на долгие годы. При этом важна не интенсивность, а регулярность и разумный подход, учитывающий индивидуальные особенности организма.





Врач-гериатр Артём Абраамян в беседе с «Радио 1» порекомендовал пожилым людям умеренную интенсивность нагрузок.





«То есть во время занятия можно разговаривать с кем-то. Оптимально около 150–300 минут аэробной активности в неделю. Это примерно 5 раз по 60 минут. Подойдёт ходьба, возможно, скандинавская, плавание, танцы, лёгкая гимнастика», — перечислил эксперт.

«Умеренная нагрузка в домашних условиях — это, допустим, ходьба по комнате либо по коридору, дыхательная гимнастика. Лёгкие махи руками, ногами тоже как физическая нагрузка подойдут», — посоветовал Абраамян.

«Идеальный рацион должен строиться вокруг белка. Он необходим для поддержания иммунитета и мышц. Также в питании должно хватать овощей, фруктов, молочных продуктов. В них много кальция и витамина D. Питьевой режим не должен нарушаться — примерно полтора литра жидкости в сутки. Меньше сахара, соли, ограничивать сладости, колбасы, копчёности, фастфуд. Витамины и БАДы следует принимать только по назначению врачей», — отметил эксперт.

