Нутрициолог озвучила последствия резкого перехода на здоровое питание

29 сентября 2026, 10:36

Нутрициолог Слип: резкий переход на здоровое питание может вызвать вздутие

Фото: iStock/nensuria

Резкий переход на здоровое питание может сопровождаться вздутием живота и повышенным газообразованием. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог Анна Слип.





По её словам, такая реакция связана с особенностями переваривания некоторых углеводов, содержащихся в продуктах, которые часто входят в рацион при переходе на правильное питание.



Как пояснила специалист, неприятные симптомы чаще всего могут возникать после употребления определенных категорий продуктов, которые содержат особые углеводы.





«Переход на здоровое питание часто заканчивается вздутием и газами, хотя от нового рациона ждут ровно обратного. Это нормальная реакция кишечника на перемену. Обычно раздувает от бобовых, свежей и квашеной капусты, лука с чесноком, ржаного хлеба, а еще сладких фруктов и сухофруктов. Дело в том, что в этих продуктах есть особые углеводы, которые тонкая кишка почти не всасывает, так что до толстой они доходят нетронутыми. Там их начинают переваривать бактерии, и в процессе они выделяют много газа», — пояснила Слип.