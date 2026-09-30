Стало известно, нарушает ли кофе интервальное голодание

30 сентября 2026, 13:49

Бариста-тренер Лобадин: чёрный кофе не нарушает интервальное голодание

Фото: Istock/Olga Yastremska

Стайер и бариста-тренер компании «МилФудс» (бренд Poetti) Даниил Лобадин заявил, что кофе не нарушает интервальное голодание.





В беседе с «Газетой.Ru» Лобадин отметил, что одна из популярных схем такого отказа от пищи — 16/8: человек не ест 16 часов и ест в течение восьми.

«Чёрный кофе не выводит организм из состояния голодания. Да, в кофейном зерне есть природный сахар, который образуется при обжарке за счёт реакции Майяра и карамелизации. Но его количество настолько мало, что он просто не способен поднять уровень глюкозы и инсулина в крови. Поэтому все, кто практикуют интервальное голодание, могут спокойно пить чёрный кофе — он помогает притупить чувство голода и легче пережить утренние часы без еды», — сказал эксперт.