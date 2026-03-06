«Шагнули на ежедневный стол»: Стало известно, какие сыры чаще всего покупают россияне и почему
Сыродел Блажко: чаще всего россияне покупают сыры Бри и Камамбер
Продажи сыров с плесенью в России продолжают расти: в 2025 году они увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом. Деликатес, который еще десятилетие назад считался исключительно праздничным блюдом, теперь прочно обосновался в повседневной корзине россиян.
Совладелец сыроварни De Famille из Чеховского городского округа Андрей Блажко в беседе с «Радио 1» заявил, что лидерами по потреблению сыров с плесенью на 1000 человек стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область. Чаще всего покупатели выбирают сыры с белой плесенью — сорта Бри и Камамбер, а также продукцию с голубой плесенью.
«Этот рост — результат естественной эволюции рынка. Если раньше такие сыры были редкостью, то теперь они превратились в привычный продукт. Лет 10 назад, когда всё только начиналось в российском сыроделии, эти сыры относились однозначно к праздничной группе и покупались на мероприятия. На сегодняшний день картинка изменилась, они шагнули на ежедневный стол у наших покупателей», — подчеркнул он.
Одним из ключевых факторов популяризации, по словам Блажко, стало расширение производства и каналов сбыта. Если пять лет назад сыры с плесенью можно было найти только в гипермаркетах, то теперь они есть в каждом магазине у дома.
«На протяжении нескольких лет все компании, которые занимаются производством таких сыров, активно наращивали свои мощности. За счёт этого они достаточно долгое время отставали по продуктовой инфляции от других товаров и с каждым годом становились всё доступнее. Импортозамещение, начавшееся после 2014 года, также сыграло ключевую роль. Большинство игроков рынка появились именно после этого периода», — объяснил собеседник.
Он добавил, что практически все производственные компании, которые на сегодняшнем рынке работают, возникли после 2015 года. До этого было крафтовое производство небольшими объёмами.