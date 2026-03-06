«Шагнули на ежедневный стол»: Стало известно, какие сыры чаще всего покупают россияне и почему

06 марта 2026, 15:39

Сыродел Блажко: чаще всего россияне покупают сыры Бри и Камамбер

Фото: istockphoto/fotek

Продажи сыров с плесенью в России продолжают расти: в 2025 году они увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом. Деликатес, который еще десятилетие назад считался исключительно праздничным блюдом, теперь прочно обосновался в повседневной корзине россиян.





Совладелец сыроварни De Famille из Чеховского городского округа Андрей Блажко в беседе с «Радио 1» заявил, что лидерами по потреблению сыров с плесенью на 1000 человек стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область. Чаще всего покупатели выбирают сыры с белой плесенью — сорта Бри и Камамбер, а также продукцию с голубой плесенью.





«Этот рост — результат естественной эволюции рынка. Если раньше такие сыры были редкостью, то теперь они превратились в привычный продукт. Лет 10 назад, когда всё только начиналось в российском сыроделии, эти сыры относились однозначно к праздничной группе и покупались на мероприятия. На сегодняшний день картинка изменилась, они шагнули на ежедневный стол у наших покупателей», — подчеркнул он.

«На протяжении нескольких лет все компании, которые занимаются производством таких сыров, активно наращивали свои мощности. За счёт этого они достаточно долгое время отставали по продуктовой инфляции от других товаров и с каждым годом становились всё доступнее. Импортозамещение, начавшееся после 2014 года, также сыграло ключевую роль. Большинство игроков рынка появились именно после этого периода», — объяснил собеседник.