«Важный штрих»: Диетолог раскрыла секрет здоровой кожи через продукты

11 марта 2026, 10:26

Диетолог Соломатина: витамины из продуктов напрямую влияют на кожу

Фото: istockphoto/YelenaYemchuk

Красивая и здоровая кожа — это не только результат правильного ухода, но и следствие сбалансированного питания. То, что мы едим, напрямую влияет на состояние нашей кожи. А крема и прочие средства по уходу, по словам специалистов, являются лишь дополняющим фактором.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала про важный штрих и так называемый «невидимый фронт» в питании для поддержания здоровой кожи.





«Витамин А работает на обновление, цинк — при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты "невидимого фронта", и поэтому часто кремы не работают — потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства», — сказала она.