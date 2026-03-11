«Важный штрих»: Диетолог раскрыла секрет здоровой кожи через продукты
Диетолог Соломатина: витамины из продуктов напрямую влияют на кожу
Красивая и здоровая кожа — это не только результат правильного ухода, но и следствие сбалансированного питания. То, что мы едим, напрямую влияет на состояние нашей кожи. А крема и прочие средства по уходу, по словам специалистов, являются лишь дополняющим фактором.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала про важный штрих и так называемый «невидимый фронт» в питании для поддержания здоровой кожи.
«Витамин А работает на обновление, цинк — при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты "невидимого фронта", и поэтому часто кремы не работают — потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства», — сказала она.
По словам эксперта, ради здоровой кожи не обязательно пить добавки горстями. Достаточно каждый день собирать «разноцветную тарелку»: белок (рыба/курица), защиту (овощи всех цветов) и традиционный холодец для упругости.