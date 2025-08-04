«Шампанское или вино»: Россиянам рассказали, что действует на организм менее разрушительно

04 августа 2025, 17:58

Диетолог Павлюк: вместо шампанского лучше выпить сухое вино

Фото: istockphoto/Albina Kosenko

4 августа принято считать днем шампанского. Этот напиток считается таким же популярным, как и вино. Но что является безопаснее для организма?





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» напомнила, что любой алкоголь приносит вред и разрушает организм, однако если выбирать между этими двумя напитками, то лучше отдать предпочтение сухому вину в минимальных дозах, а лучше — найти безалкогольные аналоги.





«Сухое вино содержит меньше сахара и калорий, чем сладкое. В нем есть антиоксиданты (например, ресвератрол), но их польза не перевешивает вред спирта. Сладкие и крепленые вина — самые вредные из-за высокого содержания сахара и алкоголя», — объяснила она.

«Почти всегда сладкое и газированное усиливает вред, потому что углекислая кислота раздражает ЖКТ, ускоряет всасывание спирта. К тому же там высокий уровень сахара, что повышает риск кариеса и ожирения», — отметила Павлюк.