Врач назвала продукты, которые нельзя сочетать с шашлыком

01 августа 2025, 16:49

Врач Уланкина: шашлык нельзя сочетать с хлебом, картошкой и алкоголем

Фото: istockphoto/laperla_foto

Шашлык нельзя сочетать с белым хлебом и картошкой фри, потому что это может создать ощущение переедания, рассказала в беседе с RT врач Ольга Уланкина.





Медик подчеркнула, что в эту же группу входят алкогольные напитки. По ее словам, мясо лучше употреблять с овощами, поскольку антиоксиданты уберут канцерогены, образующиеся в продукте при жарке. Собеседница отметила, что в покупных соусах и майонезах много жира, дающего в сочетании с мясом еще большую нагрузку на организм. При этом в небольшом количестве соус и майонез не несут вреда, говорит Уланкина.





«Отличными компаньонами для шашлыка станут овощи — листовые салаты, свежие помидоры, огурцы, редис, болгарский перец, запечённые кабачки, баклажаны, брокколи, тушёная или квашеная капуста. Они содержат антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать канцерогены, образующиеся при жарке на огне. Особенно полезны помидоры, так как ликопин в их составе снижает окислительный стресс от термически обработанного мяса, а кислоты помогают перевариванию пищи», — добавила врач.

«Оптимальные варианты — домашний томатный соус (перетёртые помидоры), йогуртовый соус с зеленью, горчица, кислые соусы на основе граната или лимона», — сказала Уланкина.

