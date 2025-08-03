Две нетрезвые девочки обнаружены на улице в Санкт-Петербурге

03 августа 2025, 12:53

АН «Оперативное прикрытие»: ещё одну несовершеннолетнюю нашли на платформе метро

Фото: Istock/Sasha Vasyliuk

Вечером 2 августа, около семи часов, в службу 112 поступил звонок от прохожей. Женщина сообщила, что у дома №7 на улице в Петербурге на скамейке остановки лежат две девочки примерно 12 лет, при этом их сознание было спутанным.