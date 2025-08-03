Две нетрезвые девочки обнаружены на улице в Санкт-Петербурге
Вечером 2 августа, около семи часов, в службу 112 поступил звонок от прохожей. Женщина сообщила, что у дома №7 на улице в Петербурге на скамейке остановки лежат две девочки примерно 12 лет, при этом их сознание было спутанным.
Когда на место прибыла полиция, подростков уже увезли в детскую Филатовскую больницу северной столицы.
Как уточняет АН «Оперативное прикрытие», обеим девочкам по 12 лет. Врачи установили, что они получили алкогольное отравление. Одну школьницу пришлось поместить в реанимацию, вторую после оказания помощи забрал отец.
Позже, спустя пять часов, в ту же больницу доставили 15-летнюю жительницу Осиновой Рощи. Девочку нашли на платформе станции метро «Горьковская» — она лежала без сил. Сильное отравление этанолом стало причиной госпитализации подростка в реанимационное отделение.
Читайте также: