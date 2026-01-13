«Закроют чеки за новые вещи»: Юрист рассказал, как возместить компенсацию с авиакомпании за потерю багажа
Юрист Шалоносов: авиакомпания может закрыть все новые чеки за потерю багажа
Из-за непогоды в столичных аэропортах вновь возможны задержки рейсов и проблемы с багажом. Что делать, если чемодан не прилетел вместе с вами? Какие права есть у пассажиров и на какие уловки идут авиакомпании, чтобы не платить компенсацию?
Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что в случае утери багажа есть три варианта развития событий: фиксированная выплата до 600 рублей за килограмм, страховка или — самое важное — компенсация реальных расходов.
«Пассажир обязан написать заявление о розыске багажа. Как правило, 60% не находят, потому что его крадут или отправляют в другую страну. Все это будет возмещать авиакомпания», — сказал он.
По словам эксперта, не стоит экономить на страховке, потому что в среднем полис стоит три тысячи рублей, что несравнимо со стоимостью содержимого чемодана.
«Авиакомпания вам купит дважды этот багаж. Если чемодан нашелся, его обязаны доставить пассажиру бесплатно, куда бы тот ни уехал. Требование "приезжайте сами" — незаконно», — подчеркнул юрист.
Главная уловка, о которой предупредил Шалоносов: если багаж нашли в середине отпуска, а вы уже купили себе вещи первой необходимости, это не снимает с авиакомпании обязанности компенсировать чеки.
«Факт найденного багажа не снимает обязанности авиакомпании выплатить вам по чекам за купленные вещи», — резюмировал собеседник.