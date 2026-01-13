«Закроют чеки за новые вещи»: Юрист рассказал, как возместить компенсацию с авиакомпании за потерю багажа

13 января 2026, 13:32

Юрист Шалоносов: авиакомпания может закрыть все новые чеки за потерю багажа

Фото: iStock/Ralf Geithe

Из-за непогоды в столичных аэропортах вновь возможны задержки рейсов и проблемы с багажом. Что делать, если чемодан не прилетел вместе с вами? Какие права есть у пассажиров и на какие уловки идут авиакомпании, чтобы не платить компенсацию?





Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что в случае утери багажа есть три варианта развития событий: фиксированная выплата до 600 рублей за килограмм, страховка или — самое важное — компенсация реальных расходов.





«Пассажир обязан написать заявление о розыске багажа. Как правило, 60% не находят, потому что его крадут или отправляют в другую страну. Все это будет возмещать авиакомпания», — сказал он.

«Авиакомпания вам купит дважды этот багаж. Если чемодан нашелся, его обязаны доставить пассажиру бесплатно, куда бы тот ни уехал. Требование "приезжайте сами" — незаконно», — подчеркнул юрист.

«Факт найденного багажа не снимает обязанности авиакомпании выплатить вам по чекам за купленные вещи», — резюмировал собеседник.