«Мне всё равно, у меня времени нет»: пассажиры Utair остались в Дубае без багажа и помощи авиакомпании
Пассажиры рейса Utair Москва – Дубай, вылетевшего 9 января, столкнулись с чередой проблем: многочасовой задержкой, заменой воздушного судна и, самое главное, массовой потерей багажа. Десятки человек уже несколько дней находятся в ОАЭ без вещей, сталкиваясь с полным безразличием со стороны авиакомпании и хаосом в работе наземных служб.
Рейс UT715 должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в 08:40, но его перенесли сначала на 11:30, а затем задержали ещё на два часа. Фактический вылет состоялся лишь около 13:30. Пассажиры предполагают, что причиной замены воздушного судна стала аварийная посадка другого самолета Utair в Дубае накануне. Из-за этой замены часть пассажиров изначально не смогла полететь, а тем, кто поднялся на борт, пришлось долго ждать разрешения на взлёт.
Однако настоящие испытания начались по прилёте в международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае. После прохождения паспортного контроля люди направились к ленте выдачи багажа и столкнулись с шокирующей ситуацией.
«Мы снимаем три чемодана, у нас всего их было семь... В итоге крутится какое-то время оставшийся багаж, и остается один чемодан на ленте, и никакие больше не выходят. Мы понимаем, что очень много людей также стоит вокруг ленты вместе с нами, и никто не понимает, что происходит», – рассказал один из пассажиров.По словам путешественников, без вещей остались более 30 человек – это практически целый контейнер. Начались тщетные попытки выяснить судьбу чемоданов. Сотрудники аэропорта, по словам пассажиров, не могли дать внятной информации, отделывались обещаниями подождать 15 минут и явно не были готовы к масштабу происшествия.
«Администратор предложил нам всем заполнить бланк-акт о пропаже багажа... Но этот бланк он выдал в количестве примерно 15 штук, а нас было более 30 человек, и многим не хватило. Я долго пыталась выпросить его у этого администратора. Он отказывался. Сказал, что он один из персонала, а нас очень много, и поэтому он не будет этим заниматься», – поделилась впечатлениями другая пассажирка.Ситуация усугублялась тем, что официальные бланки, необходимые для начала процедуры розыска и компенсации, выдали далеко не всем. Многим предложили просто записать данные на обычном листе бумаги, что не имеет юридической силы. Представитель авиакомпании Utair в аэропорту, по словам пассажиров, не оказывал реальной помощи.
«Вчера, когда ездил в попытке найти багаж, встретил представителя... Он сказал, что ему всё равно, у него времени нет, и он убежал на другую посадку», – утверждает один из пострадавших.Лишь от одного из пассажиров, работавшего в авиационной сфере, люди узнали, что багаж, скорее всего, вообще не был погружен и остался во Внукове. Однако в официальном чате поддержки Utair и через своего представителя авиакомпания сообщила, что чемоданы вылетели следующим рейсом вечером 10 января.
Пассажиры потратили еще несколько часов на поездку в аэропорт, но багаж так и не прибыл. Поздний звонок в аэропорт Внуково подтвердил: вещи всё ещё в Москве. На сегодняшний день, 11 января, ситуация не разрешилась. Люди, прилетевшие на короткий отдых, вынуждены тратить время и деньги на покупку одежды, обуви и предметов первой необходимости.
«Мы прилетели отдыхать на восемь дней. Сегодня уже второй. Четыре человека из компании – без каких-либо вещей. Пришлось вчера потерять целый день, несём расходы», – констатирует путешественник.В некоторых чемоданах находятся не только одежда, но и жизненно необходимые лекарства или специализированные вещи, которые нельзя просто купить на месте.
Пассажиры объединились в общий чат, где уже более 35 человек. Они требуют от Utairофициальных комментариев, немедленной доставки багажа и компенсации расходов. В противном случае люди готовы подавать коллективный иск в суд. Авиакомпания обещает разобраться в случившемся.