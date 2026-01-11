«Мне всё равно, у меня времени нет»: пассажиры Utair остались в Дубае без багажа и помощи авиакомпании

11 января 2026, 14:29

Фото: Радио 1

Пассажиры рейса Utair Москва – Дубай, вылетевшего 9 января, столкнулись с чередой проблем: многочасовой задержкой, заменой воздушного судна и, самое главное, массовой потерей багажа. Десятки человек уже несколько дней находятся в ОАЭ без вещей, сталкиваясь с полным безразличием со стороны авиакомпании и хаосом в работе наземных служб.





Рейс UT715 должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в 08:40, но его перенесли сначала на 11:30, а затем задержали ещё на два часа. Фактический вылет состоялся лишь около 13:30. Пассажиры предполагают, что причиной замены воздушного судна стала аварийная посадка другого самолета Utair в Дубае накануне. Из-за этой замены часть пассажиров изначально не смогла полететь, а тем, кто поднялся на борт, пришлось долго ждать разрешения на взлёт.



Фото: Радио 1 Однако настоящие испытания начались по прилёте в международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае. После прохождения паспортного контроля люди направились к ленте выдачи багажа и столкнулись с шокирующей ситуацией.

«Мы снимаем три чемодана, у нас всего их было семь... В итоге крутится какое-то время оставшийся багаж, и остается один чемодан на ленте, и никакие больше не выходят. Мы понимаем, что очень много людей также стоит вокруг ленты вместе с нами, и никто не понимает, что происходит», – рассказал один из пассажиров.

«Администратор предложил нам всем заполнить бланк-акт о пропаже багажа... Но этот бланк он выдал в количестве примерно 15 штук, а нас было более 30 человек, и многим не хватило. Я долго пыталась выпросить его у этого администратора. Он отказывался. Сказал, что он один из персонала, а нас очень много, и поэтому он не будет этим заниматься», – поделилась впечатлениями другая пассажирка.

«Вчера, когда ездил в попытке найти багаж, встретил представителя... Он сказал, что ему всё равно, у него времени нет, и он убежал на другую посадку», – утверждает один из пострадавших.

«Мы прилетели отдыхать на восемь дней. Сегодня уже второй. Четыре человека из компании – без каких-либо вещей. Пришлось вчера потерять целый день, несём расходы», – констатирует путешественник.