«Ни взлететь, ни улететь»: В Москве снежный коллапс парализовал аэропорты
Мощная метель, обрушившаяся на Москву и область, вызвала масштабные сбои в работе столичных аэропортов. Десятки рейсов не могут вылететь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Авиакомпании уже отменили более 10 рейсов, запланированных с ночи. В число отменённых попали рейсы в Стамбул, Баку, Калининград, Санкт-Петербург и ряд других направлений. Ситуация с вылетами остаётся крайне напряжённой.
По последним сведениям, из аэропорта Внуково сейчас не вылетают более 45 рейсов, из Шереметьево — более 20, а из Домодедово — более 10. Пассажиры ожидают информацию о новых переносах.
Утром 9 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец подтвердил, что регион накрыла сильная метель. Он подчеркнул, что на юге Московской области за минувшие сутки выпало до 65% месячной нормы осадков.
