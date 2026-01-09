«Ни взлететь, ни улететь»: В Москве снежный коллапс парализовал аэропорты

09 января 2026, 11:17

В Москве сильная метель привела к отмене и задержке десятков авиарейсов

Фото: Istock/uatp2

Мощная метель, обрушившаяся на Москву и область, вызвала масштабные сбои в работе столичных аэропортов. Десятки рейсов не могут вылететь. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».