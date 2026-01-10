«Шереметьево» совместно с «Аэрофлотом» и «Россией» доставит багаж пассажирам на дом

10 января 2026, 01:10

Фото: iStock/Elnara Buniat

В связи с массовыми задержками выдачи багажа из-за сложных погодных условий международный аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» решил доставлять чемоданы пассажирам прямо на дом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани.





Отмечается, что значительное число людей скопилось в зоне выдачи багажа терминала С. Чтобы облегчить ожидание пассажиров, сотрудники аэропорта обеспечивают их бутилированной водой и сэндвичами, а по терминалу транслируют актуальную информацию о статусе обработки багажа.



Однако люди устают ждать. Напомним, что в Шереметьево некоторые не могут получить свои чемоданы на протяжении еще пяти-шести часов после прилёта. Недовольные стали толпиться у стойки регистрации и кричать на персонал.





«Пассажиры всех остальных авиакомпаний — просим ожидать в зоне получения багажа», — говорится в сообщении Telegram-канале «Шереметьево».