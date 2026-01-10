«Шереметьево» совместно с «Аэрофлотом» и «Россией» доставит багаж пассажирам на дом
В связи с массовыми задержками выдачи багажа из-за сложных погодных условий международный аэропорт Шереметьево совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» решил доставлять чемоданы пассажирам прямо на дом. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани.
Отмечается, что значительное число людей скопилось в зоне выдачи багажа терминала С. Чтобы облегчить ожидание пассажиров, сотрудники аэропорта обеспечивают их бутилированной водой и сэндвичами, а по терминалу транслируют актуальную информацию о статусе обработки багажа.
Однако люди устают ждать. Напомним, что в Шереметьево некоторые не могут получить свои чемоданы на протяжении еще пяти-шести часов после прилёта. Недовольные стали толпиться у стойки регистрации и кричать на персонал.
В целях заботы о прибывших в аэропорт людях было принято решение о персональной доставке чемоданов по их адресам.
Пассажиры рейсов «Аэрофлота» и «России», в багаже которых нет предметов срочной необходимости или требующих таможенного декларирования, теперь могут покинуть аэропорт. Для получения услуги достаточно указать свои рейсовые данные и адрес доставки в специальной форме на сайте «Аэрофлота».
«Пассажиры всех остальных авиакомпаний — просим ожидать в зоне получения багажа», — говорится в сообщении Telegram-канале «Шереметьево».Ранее госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик, показывающий приближение циклона «Фрэнсис» к Москве. Именно он принес в столицу аномальные снегопады.