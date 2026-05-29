Шаровые молнии активизировались в России. Что это такое и как выжить при встрече с загадочным явлением? Разбираемся
Она может залететь в квартиру через окно, «увидеть» человека с телефоном и взорваться в нескольких сантиметрах от лица. Шаровую молнию до сих пор не могут объяснить даже физики, но от нее нередко страдают люди. Почему ученые советуют не двигаться при встрече с огненным шаром и как обычный смартфон может превратиться в приманку —читайте в материале «Радио 1».
В Москве и Подмосковье стартует сезон шаровых молний: статистика за последние годы
Июнь в Москве — это не только жара, грозы и дачные поездки. Вместе с летними ливнями в столичном регионе стартует сезон шаровых молний — одного из самых странных и опасных природных явлений.
По словам ведущего научного сотрудника физического факультета МГУ Владимира Бычкова, пик появления светящихся сфер обычно приходится на июль. Только в европейской части России ежегодно фиксируют около 25 подобных случаев, а за последние четыре года их было почти сто. При этом ученые признают: зачастую люди просто не успевают зафиксировать явление или не понимают, с чем столкнулись.
«В европейской части за последние четыре года, с 2022 по 2026 год, наблюдалось порядка ста шаровых молний. В Москве, как правило, появляются шаровые молнии порядка 10 штук в год», — рассказал ученый, слова которого приводит «360.ru».
И хотя многим шаровая молния кажется почти мистикой, последствия встречи с ней вполне реальны. За последние десять лет в европейской части России зарегистрировали около десяти смертельных случаев, а число людей, получивших ожоги и тяжелые травмы, значительно больше.
Что такое шаровая молния и как она возникает
Очевидцы описывают шаровую молнию почти одинаково: светящийся шар размером от теннисного мяча до огромной сферы, который медленно плывет по воздуху, шипит и оставляет резкий запах.
Но самое пугающее — ее поведение. Шаровая молния способна зависать на месте, резко менять направление, двигаться против ветра и проникать в помещения через окна, щели и дымоходы. Некоторые утверждают, что она проходит даже сквозь стекло, не оставляя заметных следов.
Оставили дачу без ухода — готовьтесь к штрафу и суду: за что в 2026 году могут изъять участок и какие растения под запретом?
Именно поэтому вокруг феномена десятилетиями возникали легенды, а многие физики долгое время вообще считали рассказы о шаровых молниях выдумкой или оптической иллюзией. Однако полностью отрицать явление уже невозможно — слишком много свидетельств накопилось за последние годы.
«Линейная молния — это продукт грозового электричества. А шаровая молния — спутница линейной молнии. Когда линейная молния ударяет в землю, создавая условия для образования шаровых молний. Грубо говоря, молния расплавляет почву, в почве возникает область кипящего вещества, и вокруг него возникает активная оболочка», — объяснил Бычков.
Именно это вещество, окруженное оболочкой, и превращается в светящийся шар, который может несколько секунд или даже минут двигаться словно самостоятельно.
Уникальный случай из Китая
Одним из самых громких событий в изучении шаровой молнии стал случай на тибетском плато Цинхай. В 2012 году китайские ученые снимали обычные грозовые разряды, когда камеры неожиданно зафиксировали шаровую молнию. Причем феномен удалось зарегистрировать не только на видео, но и с помощью спектрографов.
Позже выяснилось, что в составе светящегося шара присутствовали кремний, железо и кальций — элементы, содержащиеся в почве.
«Судя по спектру, химический состав шаровой молнии очень похож на химический состав почвы: ученые зарегистрировали мощные линии кремния, железа и кальция», — рассказал учитель физики школы №57 Владимир Степушин в интервью «Известиям».
После этого многие исследователи окончательно отказались от версии, что шаровая молния — всего лишь зрительная галлюцинация. Однако единого ответа, что именно представляет собой этот феномен, у науки до сих пор нет.
Одни ученые считают шаровую молнию разновидностью плазмы, другие связывают ее с микроволновым излучением, а некоторые исследователи и вовсе допускают связь загадочных сфер с темной материей. Но ни одну из теорий пока не удалось подтвердить окончательно, потому что воспроизвести шаровую молнию в лаборатории физики все еще не могут.
Почему телефон в руке может убить
В эпоху соцсетей желание снять редкое явление на видео возникает почти у каждого. Но в случае с шаровой молнией это может стать роковой ошибкой.
«Шаровая молния воспринимает мобильный телефон как антенну и идет на нее. Потом она разряжается на этот мобильный телефон, и человек может погибнуть», — предупредил Владимир Бычков.
По словам ученого, подобные случаи уже происходили. Светящийся шар буквально «тянется» к устройству, особенно если человек держит его перед собой. Именно поэтому специалисты категорически не рекомендуют приближаться к шаровой молнии и тем более пытаться снять ее на видео.
Ошибка, которая может стоить жизни: почему нельзя убегать от шаровой молнии
Инстинкт заставляет человека бежать от опасности. Но при встрече с шаровой молнией это может быть смертельно опасно.
Ученые объясняют: светящийся шар реагирует на потоки воздуха. Резкое движение, взмах рукой или попытка убежать способны изменить его траекторию и буквально «повести» молнию за человеком.
«Если вдруг увидите летящий шар, остановитесь. Шар живет порядка нескольких десятков секунд. Постоять на месте 10–20 секунд вряд ли для кого-то станет проблемой», — посоветовал Бычков.
По словам специалистов, неподвижного человека шаровая молния часто просто обходит стороной.
«Остановитесь и не делайте резких движений, чтобы не привлечь потоки воздуха и шаровую молнию в этом потоке. Чтобы она к вам не приблизилась. Если вы будете от нее убегать, вы можете создать поток воздуха, из-за которого она за вами «побежит». А если вы направитесь к ней, она может просто к вам притянуться», — объяснил ученый.
Именно поэтому главное правило — не паниковать и не пытаться спастись бегством.
Как шаровая молния попадает в квартиры
Многие уверены, что в городской квартире встретить такое явление невозможно. Но специалисты предупреждают: это опасное заблуждение.
Шаровая молния способна проникать через окна, щели, вентиляцию и даже дымоходы. Особенно опасны сквозняки — они буквально «затягивают» светящийся шар внутрь помещения.
«В квартире лучше закрыть окна. Если есть двери, то их надо тоже закрыть. А если есть щели, то их нужно заложить какими-нибудь тряпками», — рассказал Бычков.
Отдельную опасность представляют печи и дымоходы:
«Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате».
Именно через дымоходы шаровые молнии чаще всего проникали в дома в прошлом. Не случайно в русских деревнях перед грозой старались закрывать все отверстия в доме.
Первые трагедии от шаровых молний в 2026 году
На севере России шаровые молнии уже успели натворить бед. В Архангельской области светящийся шар пробил стену деревянного дома. А в Республике Коми после появления шаровой молнии вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров.
К счастью, в обоих случаях люди не пострадали. Но ученые предупреждают: впереди пик сезона, а значит вероятность новых происшествий будет только расти.