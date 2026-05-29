29 мая 2026, 13:31

Фото: сгенерировано с помощью нейросети Nano Banana

Она может залететь в квартиру через окно, «увидеть» человека с телефоном и взорваться в нескольких сантиметрах от лица. Шаровую молнию до сих пор не могут объяснить даже физики, но от нее нередко страдают люди. Почему ученые советуют не двигаться при встрече с огненным шаром и как обычный смартфон может превратиться в приманку —читайте в материале «Радио 1».





Содержание В Москве и Подмосковье стартует сезон шаровых молний: статистика за последние годы Что такое шаровая молния и как она возникает Уникальный случай из Китая Почему телефон в руке может убить Ошибка, которая может стоить жизни: почему нельзя убегать от шаровой молнии Как шаровая молния попадает в квартиры Первые трагедии от шаровых молний в 2026 году

В Москве и Подмосковье стартует сезон шаровых молний: статистика за последние годы

«В европейской части за последние четыре года, с 2022 по 2026 год, наблюдалось порядка ста шаровых молний. В Москве, как правило, появляются шаровые молнии порядка 10 штук в год», — рассказал ученый, слова которого приводит «360.ru».

Что такое шаровая молния и как она возникает

«Линейная молния — это продукт грозового электричества. А шаровая молния — спутница линейной молнии. Когда линейная молния ударяет в землю, создавая условия для образования шаровых молний. Грубо говоря, молния расплавляет почву, в почве возникает область кипящего вещества, и вокруг него возникает активная оболочка», — объяснил Бычков.

Уникальный случай из Китая

«Судя по спектру, химический состав шаровой молнии очень похож на химический состав почвы: ученые зарегистрировали мощные линии кремния, железа и кальция», — рассказал учитель физики школы №57 Владимир Степушин в интервью «Известиям».

Почему телефон в руке может убить

«Шаровая молния воспринимает мобильный телефон как антенну и идет на нее. Потом она разряжается на этот мобильный телефон, и человек может погибнуть», — предупредил Владимир Бычков.

Ошибка, которая может стоить жизни: почему нельзя убегать от шаровой молнии

«Если вдруг увидите летящий шар, остановитесь. Шар живет порядка нескольких десятков секунд. Постоять на месте 10–20 секунд вряд ли для кого-то станет проблемой», — посоветовал Бычков.

«Остановитесь и не делайте резких движений, чтобы не привлечь потоки воздуха и шаровую молнию в этом потоке. Чтобы она к вам не приблизилась. Если вы будете от нее убегать, вы можете создать поток воздуха, из-за которого она за вами «побежит». А если вы направитесь к ней, она может просто к вам притянуться», — объяснил ученый.

Как шаровая молния попадает в квартиры

«В квартире лучше закрыть окна. Если есть двери, то их надо тоже закрыть. А если есть щели, то их нужно заложить какими-нибудь тряпками», — рассказал Бычков.

«Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате».

Первые трагедии от шаровых молний в 2026 году