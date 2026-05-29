Москвичам рассказали о погоде на предстоящих выходных

«Яндекс Погода»: в выходные в Москве будет пасмурно и дождливо
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Погоды».
Согласно прогнозу синоптиков, в субботу в Москве будет пасмурно и дождливо. В дневное время воздух прогреется до +14 °С, а ночью похолодает до +10 °С. В воскресенье днем температура составит порядка +16 °С, а ночью — около +11 °С.
«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным», — приводят «Известия» данные специалистов.
При этом до утра субботы, 30 мая, в Московской области будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
«Заморозки. Период предупреждения до 9:00 30 мая. В ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки от 0 до -2 °С», — говорится в сообщении.
1 и 2 июня в столичном регионе температура будет ниже климатической нормы. Однако уже 3 июня в Москву и Подмосковье вернется летнее тепло.