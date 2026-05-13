Гроза выдаст себя заранее: синоптик назвала два тревожных сигнала
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, как без приборов понять, приближается ли гроза. По ее словам, главные подсказки дают облака и гром. Об этом пишет РИА Новости.
Если тучи быстро растут вверх, темнеют и напоминают горные хребты, скоро начнется дождь. Следом придут молнии и сильные раскаты. Еще один ориентир — пауза между вспышкой и звуком. После молнии нужно отсчитать секунды до грома. Три секунды означают, что гроза почти рядом. Пятнадцать секунд указывают на расстояние около пяти километров. В таком случае еще можно успеть найти укрытие. Марина Макарова напомнила, что такой способ подходит только для краткого прогноза на месте. Если на телефон пришло предупреждение, лучше сразу зайти в помещение и не проверять приметы на улице.
Гроза чаще возникает в теплое время года при сильном прогреве воздуха и высокой влажности. Во время непогоды опасно стоять под одинокими деревьями, рядом с водой и на открытых участках. Самым надежным укрытием считают капитальное здание или автомобиль с закрытыми окнами.
Читайте также: