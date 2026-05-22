«Школа за плечами»: Россиянам рассказали, стоит ли тратиться на выпускной вечер

22 мая 2026, 12:02

Финансист Иванов: выпускной для старшеклассников — эмоции навсегда

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с дилеммой: устроить ребёнку незабываемый выпускной или благоразумно сэкономить. По данным исследований, средняя сумма подготовки и празднования составляет 65 000 рублей. При этом 23% опрошенных надеются уложиться в 15 000, а 13% — всего в 5 000 рублей. Однако есть и те, кто готов расстаться со 100 000 рублей. Где же золотая середина?





Финансовый блогер и частный инвестор Александр Иванов в беседе с «Радио 1» объяснил, почему на этом событии лучше не экономить, а также назвал условия, при которых даже самый яркий выпускной может стать ошибкой.





«На мой взгляд, это вклад в впечатления и в эмоции. Это то, где скупиться не хочется, поскольку выпускной — это то, что происходит, скажем, два раза в жизни: после девятого класса и после одиннадцатого», — сказал он.

«Провести мероприятие, вложиться в него, но при этом не залезть в долги. Цифры из исследования (30 000 — 70 000 рублей) вполне адекватны для семей со средним доходом. При этом нужно обратить внимание на гендерную разницу: образ для мальчика может быть дешевле, но сам костюм — это долгосрочная инвестиция, которая ещё пригодится. А для девочек макияж и все эти вещи — фактор разовый. Но оно того стоит из-за воспоминаний», — объяснил блогер.