Подмосковных студентов пригласили пройти отбор на «АгроВыпускной-2026»
Минсельхоз России запустил отбор участников на масштабное мероприятие «АгроВыпускной-2026». Это Всероссийский студенческий выпускной аграрных высших учебных заведений, пояснили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
К участию приглашаются выпускники 2026 года организаций высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства России.
«АгроВыпускной» – это не просто праздник, а настоящий старт для нового поколения специалистов. Мероприятие поможет укрепить связи между молодыми кадрами и отраслью. Для подачи заявки участникам нужно снять видеовизитку, заполнить форму на сайте мероприятия, а затем загрузить в неё видеовизитку и рекомендательное письмо. После нужно дождаться подведения итогов отбора. Информацию о результатах опубликуют на сайте», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что «АгроВыпускной» призван выявить и поощрить лучших выпускников аграрных вузов России, популяризировать профессии в сфере АПК, сформировать у молодёжи интерес к профессиональной реализации в этой важной отрасли и к развитию сельских территорий страны.