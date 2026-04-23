В Омске девочка перевела мошенникам деньги всего класса на выпускной из-за угроз
В Омске 15-летняя школьница перевела мошенникам деньги, которые одноклассники собрали на выпускной. Как сообщает Telegram-канал Mash, злоумышленники угрожали девочке, что посадят её родителей.
Схема скамеров выглядела так: сначала они попросили подростка назвать код из СМС якобы для подтверждения успеваемости. Затем несовершеннолетней позвонил человек, представившийся специалистом «Госуслуг».
Он сообщил, что злоумышленники получили доступ к личному кабинету и перевели деньги на счета запрещённых организаций. Чтобы избежать уголовного дела, ученица должна была перечислить наличные фальшивым силовикам.
Девочка нашла дома конверт с деньгами всего класса, ушла из дома и перевела средства мошенникам. Мама и полиция обнаружили школьницу в тот момент, когда она переводила очередной транш у банкомата. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
