Подмосковные студенты приняли участие в празднике «Твой выпускной»

21 июля 2025, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

Всероссийский студенческий выпускной состоялся в Национальном центре «Россия». Участниками праздника стали 600 выдающихся выпускников вузов из более чем 80 российских регионов, включая Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».





В число приглашённых вошли также иностранные студенты, достигшие успехов в воспитательной деятельности, и педагоги и проректоры, занимающиеся в вузах реализацией молодёжной политики.





«Современное российское студенчество — это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами создают их: объединяются в сообщества, генерируют идеи и воплощают их в жизнь», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.