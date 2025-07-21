Подмосковные студенты приняли участие в празднике «Твой выпускной»
Всероссийский студенческий выпускной состоялся в Национальном центре «Россия». Участниками праздника стали 600 выдающихся выпускников вузов из более чем 80 российских регионов, включая Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Твой Ход» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В число приглашённых вошли также иностранные студенты, достигшие успехов в воспитательной деятельности, и педагоги и проректоры, занимающиеся в вузах реализацией молодёжной политики.
«Современное российское студенчество — это поколение созидателей. Мы видим молодых людей, которые не ждут изменений, а сами создают их: объединяются в сообщества, генерируют идеи и воплощают их в жизнь», — сказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Подмосковье представляли одиннадцать человек — выпускники Гжельского государственного университета, Российский государственный университет туризма и сервиса и Московская государственная академия физической культуры.
В рамках праздника 26 выпускников с самыми выдающимися достижениями отметили на главной сцене НЦ «Россия».