Профессор Онищенко назвал самый эффективный для работы день недели

08 октября 2025, 05:53

Фото: istockphoto / shironosov

Среда является наиболее продуктивным днём недели с точки зрения биоритмов человека. С таким утверждением в беседе с РИА Новости выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.