Профессор Онищенко назвал самый эффективный для работы день недели
Среда является наиболее продуктивным днём недели с точки зрения биоритмов человека. С таким утверждением в беседе с РИА Новости выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, исследования показывают, что после выходных дней работоспособность постепенно возрастает. В понедельник начинается процесс адаптации, во вторник показатели растут, достигая пика к среде. Затем следует заметное снижение эффективности труда.
Особое внимание эксперт обратил на четверг, назвав его наименее продуктивным днём недели. В этот период организм уже начинает готовиться к завершению рабочей недели, что отражается на общей работоспособности.
Важное предупреждение касается организации учебного процесса. Онищенко рекомендует педагогам учитывать естественные биоритмы при составлении расписания. В частности, он советует не планировать сложные предметы на четверг, избегать проведения контрольных работ и ограничить количество уроков до шести-семи в этот день.
