Россиянам напомнили, какие услуги доступны в рамках ОМС

07 октября 2025, 17:01

Депутат Леонов: россиянам доступен широкий спектр медуслуг в рамках ОМС

Фото: iStock/opolja

Россиянам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) оказывается широкий спектр бесплатных услуг. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.





По его словам, перечень доступных услуг по ОМС регулярно обновляется и расширяется.





«Начну с того, что бесплатно по полису ОМС для граждан доступна первичная медицинская помощь, которая включает обследование пациентов для выявления заболеваний, постановку диагноза и предоставление необходимого лечения, вакцинацию, скрининговые программы, медосмотры и диспансеризацию», — отметил Леонов в беседе с RT.

