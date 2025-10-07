Россиянам напомнили, какие услуги доступны в рамках ОМС
Депутат Леонов: россиянам доступен широкий спектр медуслуг в рамках ОМС
Россиянам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) оказывается широкий спектр бесплатных услуг. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, перечень доступных услуг по ОМС регулярно обновляется и расширяется.
«Начну с того, что бесплатно по полису ОМС для граждан доступна первичная медицинская помощь, которая включает обследование пациентов для выявления заболеваний, постановку диагноза и предоставление необходимого лечения, вакцинацию, скрининговые программы, медосмотры и диспансеризацию», — отметил Леонов в беседе с RT.
Кроме того, при необходимости россиянам предоставляется госпитализация или специализированное лечение, в том числе сложных заболеваний, в медучреждениях, работающих в рамках ОМС.
Медицинские услуги можно получить даже, проживая в других регионах, в федеральных онкологических диспансерах, кардиологических клиниках, офтальмологических институтах и других профильных организациях, заключил Леонов.
Напомним, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что безработные россияне должны делать взносы в Фонд обязательного медицинского страхования.
В связи с этим член общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в разговоре с «Москвой 24» отметил, что реализация подобного предложения практически невозможна.
«Когда мы говорим о такой инициативе, нужно сразу продумать реализацию. Допустим, закон приняли — как поставить на учет неработающих? Если трудоустроенный человек учитывается через налоговую, то с неработающим все сложнее», — сказал эксперт.
Он добавил, что требование справки с работы при оказании медпомощи является дискриминацией по социальному признаку, а это запрещено Конституцией РФ.
Если говорить о людях, которые работают неофициально, то их нужно выявлять через налоговую систему, а не через ограничение доступа к медицине, заключил Старченко.