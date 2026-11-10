«Шоколад, карамель и капучино»: Россиянам рассказали, как собрать новую базу гардероба

10 ноября 2026, 16:26

Стилист Пелар: в базовый гардероб можно добавлять коричневый в разных оттенках

Фото: istockphoto/Maya23K

Базовый гардероб — это не просто набор универсальных вещей, а фундамент, на котором строится ваш личный стиль. Однако даже самые качественные джинсы и идеальная белая рубашка не будут работать, если в них отсутствует правильная цветовая палитра.





Стилист Юлия Пелар в беседе с «Радио 1» рассказала, как подобрать оттенок, сочетать его с другими цветами и пересобрать базовый гардероб.





«У коричневого есть важное практическое преимущество — универсальность. Он выглядит мягче привычного чёрно-белого контраста и при этом легко сочетается с яркими цветами. Глубокий тёмно-коричневый, например, шоколадные брюки и молочный кашемировый джемпер — это уже очень красивое, элегантное сочетание, которое выглядит мягче, чем привычный чёрно-белый контрастный комплект», — сказала она.

«Коричневый великолепно сочетается с голубым, особенно с нежным оттенком Тиффани. Представьте шоколадный жакет и голубую рубашку — получается очень свежее современное сочетание. Прекрасно работают коричневый с розовым, персиковым, насыщенным синим, зелёным и яркими жёлтыми оттенками. А сочетание шоколадного и бордового вообще можно назвать одной из самых выразительных комбинаций осенне-зимнего гардероба», — перечислила стилист.

«Чёрный цвет достаточно контрастный, особенно когда мы располагаем его непосредственно у лица. И далеко не каждой внешности такая контрастность идёт на пользу. Тем более с возрастом у нас контрастность падает. И иногда чёрный может подчёркивать какие-то тени под глазами, неровности тона кожи, дополнительные морщинки, делать черты лица визуально более жёсткими. А коричневый, особенно если правильно подобрать его температуру и насыщенность, может смотреться значительно мягче и деликатнее», — объяснила Юлия Пелар.