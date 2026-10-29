Шорох за стеной и следы зубов: как понять, что в доме завелись мыши, и не пустить их до зимы?
С наступлением холодов мыши и крысы ищут тепло, воду и пищу. В частном доме они могут найти все необходимое и устроить укрытие. Чтобы не допустить такого соседства, важно заранее осмотреть здание, убрать доступную еду и закрыть щели. Если грызуны уже появились, помогут ловушки и своевременная уборка. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему мыши и крысы приходят в дом зимойВ холодное время года дом привлекает грызунов теплом и запасами продуктов. Они могут проникнуть внутрь через щели в фундаменте, отверстия вокруг труб, неплотно закрытые двери и другие проходы. Подвал, чердак или хозяйственная постройка дают животным укрытие и доступ к жилищу. Риск повышают корм для животных, открытые мусорные ведра и продукты без плотной упаковки. Даже если хозяева редко замечают грызунов, те могут находить еду в кладовой, гараже или на кухне. Поэтому защиту стоит начинать не с ловушек, а с осмотра дома и хранения запасов.
Как понять, что в доме появились грызуныО присутствии мышей или крыс могут говорить помет, следы зубов на упаковках, поврежденные продукты и клочки материала для гнезда. Иногда хозяева слышат шорох за стеной, под полом или на чердаке. Следы стоит поискать вдоль стен, за мебелью, под раковиной и возле мест хранения еды. При осмотре обратите внимание на темные узкие участки и углы. Проверьте кладовую, подвал и хозяйственные помещения. Саму находку не трогайте голыми руками: помет и другие следы грызунов требуют осторожной уборки с дезинфицирующим средством. Один признак не всегда помогает понять, сколько животных живет в доме и откуда они приходят. Если следы появляются снова, ищите возможные проходы и оценивайте результат принятых мер.
Как закрыть мышам и крысам вход в домНачните осмотр снаружи. Проверьте фундамент, стыки стен, пространство под дверями и места входа коммуникаций. Уделите внимание трубам, кабелям и вентиляционным отверстиям. Затем осмотрите те же участки внутри, особенно в подвале и под кухонной мойкой. Не пропускайте небольшие щели. Мышь может пролезть в отверстие шириной около шести миллиметров. Поэтому важно закрыть не только крупные повреждения, но и маленькие проходы вокруг труб и проводов.
Для небольших отверстий подойдут металлическая вата или мелкая металлическая сетка в сочетании с герметиком. Крупные проемы лучше закрыть прочным материалом, например металлическим листом или сеткой. Монтажную пену не стоит считать самостоятельной защитой: грызуны способны ее прогрызть. Проверьте двери в дом, подвал и гараж. Если снизу остается щель, установите плотный дверной уплотнитель или металлическую защитную планку. Вентиляцию при этом нельзя перекрывать: на открытые участки можно поставить подходящую металлическую сетку.
Как хранить продукты, чтобы не привлекать грызуновПересмотрите запасы на кухне и в кладовой. Крупы, муку, семечки и другие сухие продукты держите в прочных емкостях с плотно закрывающимися крышками. Картонные коробки и тонкие пакеты не станут надежной преградой для мышей. Убирайте крошки со стола и пола, не оставляйте грязную посуду на ночь. Мусор складывайте в ведро с крышкой и регулярно выносите. Проверьте место под раковиной: там часто собираются остатки еды и может появиться вода из-за протечки. Корм для собак и кошек тоже привлекает грызунов. Храните запас в закрытой емкости, а остатки из миски убирайте после кормления. По возможности не оставляйте доступную пищу на ночь в гараже, сарае и других постройках.
Что сделать во дворе и хозяйственных постройкахПорядок возле дома помогает заметить проходы и уменьшить число укрытий для грызунов. Уберите лишние предметы у стен, не складывайте мусор рядом с фундаментом. Дрова лучше держать на расстоянии от здания и не вплотную к земле. Осмотрите сарай, гараж и места хранения садового инвентаря. Если там лежат семена или корм, переложите их в прочные закрытые емкости. Проверьте, плотно ли прилегают двери и нет ли отверстий у основания стен. Не забывайте о воде. Устраните доступные протечки в доме и хозяйственных помещениях. Такой осмотр полезен не только для защиты от крыс и мышей, но и для поддержания порядка зимой.
Какие ловушки использовать в домеЕсли грызуны уже проникли внутрь, можно применять механические ловушки подходящего размера. Существуют отдельные модели для мышей и крыс. Перед установкой прочитайте инструкцию производителя и убедитесь, что устройство подходит для выбранного места. Ловушки обычно ставят вдоль стен, рядом со следами активности. Рабочую часть располагают у стены, чтобы зверек мог подойти к приманке по привычному маршруту. Проверяйте устройства регулярно и держите их вне доступа детей и домашних животных.
Не стоит рассчитывать только на ловушки. Пока в доме остаются щели, доступная еда и укрытия, новые грызуны смогут попасть внутрь. После установки продолжайте осмотр и закрывайте найденные проходы. Клеевые ловушки и приспособления для живого отлова лучше не использовать. Животное может долго страдать, а контакт с ним и уборка создают дополнительные риски. Если хозяева не справляются самостоятельно, стоит обратиться к специалистам по борьбе с грызунами.
Можно ли применять яд от мышей и крысОтравленные приманки требуют особой осторожности. Они опасны для детей, домашних животных и других представителей фауны. Нельзя раскладывать яд открыто или использовать средство не по инструкции. Для применения таких препаратов лучше обратиться к специалистам. Если вы все же используете разрешенное средство самостоятельно, строго следуйте этикетке и применяйте защитные контейнеры для приманок, если этого требует инструкция. Не ставьте их там, где до содержимого смогут добраться дети или питомцы. Яд не заменяет профилактику. Даже после обработки необходимо убрать источники пищи и закрыть отверстия в доме. Иначе проблема может повториться.
Как безопасно убрать помет и следы грызуновНе подметайте сухой помет и не собирайте его пылесосом. Такая уборка может поднять в воздух частицы загрязнений. Сначала проветрите помещение и наденьте защитные перчатки. Смочите помет и загрязненный участок дезинфицирующим средством. Соблюдайте инструкцию на упаковке, в том числе указанное время воздействия. Затем соберите загрязнения бумажным полотенцем и выбросьте его в закрытый пакет. После этого очистите и продезинфицируйте поверхность.
Если вы нашли погибшего грызуна, не берите его голыми руками. Обработайте находку и место вокруг дезинфицирующим средством, затем положите животное вместе с использованными полотенцами в пакет. Закройте его, поместите во второй пакет и выбросьте в закрытый мусорный контейнер. Снимите перчатки и тщательно вымойте руки с мылом. При большом количестве помета, обнаружении гнезд или сильном загрязнении лучше обратиться к специалистам. Они помогут оценить обстановку и выбрать безопасный способ очистки.