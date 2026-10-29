29 октября 2026, 16:00

Фото: iStock/Valeriy Volkonskiy

С наступлением холодов мыши и крысы ищут тепло, воду и пищу. В частном доме они могут найти все необходимое и устроить укрытие. Чтобы не допустить такого соседства, важно заранее осмотреть здание, убрать доступную еду и закрыть щели. Если грызуны уже появились, помогут ловушки и своевременная уборка. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему мыши и крысы приходят в дом зимой Как понять, что в доме появились грызуны Как закрыть мышам и крысам вход в дом Как хранить продукты, чтобы не привлекать грызунов Что сделать во дворе и хозяйственных постройках Какие ловушки использовать в доме Можно ли применять яд от мышей и крыс Как безопасно убрать помет и следы грызунов Как сохранить защиту на всю зиму

Почему мыши и крысы приходят в дом зимой

Как понять, что в доме появились грызуны

Фото: iStock/Olga Yastremska

Как закрыть мышам и крысам вход в дом

Как хранить продукты, чтобы не привлекать грызунов

Что сделать во дворе и хозяйственных постройках

Фото: iStock/Stefan Rotter

Какие ловушки использовать в доме

Можно ли применять яд от мышей и крыс

Фото: iStock/andwill

Как безопасно убрать помет и следы грызунов

Как сохранить защиту на всю зиму