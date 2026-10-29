Россиян ждут два периода трехдневных выходных в мае 2027 года

29 октября 2026, 14:22

В 2027 году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В мае 2027 года россияне смогут отдохнуть по три дня подряд в начале и в конце первой декады месяца. Первые майские выходные продлятся с 1 по 3 мая включительно, а вторые, приуроченные ко Дню Победы, — с 8 по 10 мая.