Россиян ждут два периода трехдневных выходных в мае 2027 года
В мае 2027 года россияне смогут отдохнуть по три дня подряд в начале и в конце первой декады месяца. Первые майские выходные продлятся с 1 по 3 мая включительно, а вторые, приуроченные ко Дню Победы, — с 8 по 10 мая.
Праздник Весны и Труда, 1 мая, выпадает на субботу, передает Общественная Служба Новостей. В связи с совпадением праздничного дня с выходным отдых переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 3 мая.
На воскресенье, 2 мая, в 2027 году приходится православная Пасха. Однако этот религиозный праздник не является основанием для предоставления дополнительного государственного выходного в России.
Еще один трехдневный период отдыха ожидается в честь Дня Победы. Поскольку 9 мая выпадает на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 10 мая. Таким образом, россияне смогут отдохнуть с 8 по 10 мая включительно.
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