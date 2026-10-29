Учёные обнаружили миллиарды частиц пластика в чае из пакетиков
При заваривании некоторых чайных пакетиков в напиток могут попадать миллиарды микроскопических частиц пластика. В отдельных экспериментах исследователи обнаружили до 14,7 миллиарда таких частиц. При этом возможные долгосрочные последствия их регулярного поступления в организм пока остаются недостаточно изученными.
Как пишет argumenti.ru со ссылкой на научные публикации, микропластик и нанопластик обнаруживают в разных видах чая, а одним из источников загрязнения становятся пакетики из синтетических материалов. Анализ 19 исследований, опубликованный в журнале Current Research in Food Science, показал, что при контакте с горячей водой некоторые из них выделяют огромное количество пластиковых частиц.
Особое внимание ученые уделяют нанопластику, который потенциально способен преодолевать биологические барьеры организма. Исследователи изучают его возможное влияние на здоровье, в том числе связь с развитием онкологических заболеваний. Однако прямая связь между употреблением чая из пакетиков и возникновением рака в настоящее время не доказана.
Чтобы снизить потенциальное воздействие пластика, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение рассыпному чаю, используя стеклянную или керамическую посуду и металлическое ситечко. Если используются пакетики, можно попробовать предварительно промыть их водой комнатной температуры. В одном из исследований трехкратное промывание снизило количество обнаруживаемых микрочастиц на 76–94%. При этом результат зависит от материала изделия.
Ученые подчеркивают, что для оценки долгосрочного влияния микропластика на организм человека необходимы дальнейшие исследования.
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