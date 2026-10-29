Учёные обнаружили миллиарды частиц пластика в чае из пакетиков

29 октября 2026, 15:10

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При заваривании некоторых чайных пакетиков в напиток могут попадать миллиарды микроскопических частиц пластика. В отдельных экспериментах исследователи обнаружили до 14,7 миллиарда таких частиц. При этом возможные долгосрочные последствия их регулярного поступления в организм пока остаются недостаточно изученными.