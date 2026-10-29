Эндокринолог Калинчев раскрыл правду о витамине D и добавках

29 октября 2026, 14:28

Эндокринолог Калинчев: витамин D необходимо покупать и принимать круглый год

Фото: iStock/NATALIA KHIMICH

Витамин D поступает в организм с пищей, а его уровень может зависеть от образа жизни и питания. Некоторые люди принимают его дополнительно.





Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение о пребывании на солнце и приеме добавок с витамином D. По его словам, опасения, связанные с риском развития рака кожи и меланомы, заставляют людей отказываться от солнечных ванн. Специалист также утверждает, что после появления загара кожа прекращает вырабатывать витамин D под воздействием ультрафиолетового излучения.



Калинчев отметил, что жители скандинавских стран уделяют особое внимание приему витамина D и омега-3. По словам врача, наиболее низкий уровень первого наблюдается у жителей южных регионов. Он также напомнил, что в Советском Союзе источником этих веществ служил рыбий жир.





«То есть, получается, круглогодично нужно покупать витамин D и пить его», — считает специалист.