«Шпроты и оливье»: Нутрициолог рассказала, как провести праздники без тяжести в животе
Нутрициолог Макарова: в Новый год акцент нужно делать на эмоции, а не на еду
Новогодний стол — это испытание не только для силы воли, но и для пищеварения. Как встретить праздник без последствий в виде набранных килограммов и тяжести в желудке?
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» поделилась лайфхаками по «облегчению» традиционных блюд и главной ошибкой, которую мы все повторяем из года в год.
«В Новый Год можно и салаты, и бутерброды. Но, например, оливье можно трансформировать: колбасу заменить куриной грудкой или телятиной, добавить греческий йогурт или сметану с горчицей вместо майонеза», — предложила она.
По мнению эксперта, масло в бутербродах можно заменить творожным сыром, а хлеб порезать потоньше или заменить на хлебцы.
«Сладости можно заменять фруктами и менее калорийными десертами. Дело привычки — перестроиться на более полезные десерты, после которых нет тяжести. Не нужно много наготавливать и пытаться съесть», — отметила Макарова.
Она подчеркнула, что в праздник нужно делать упор на эмоции, а не на еду — тогда будет весело и без лишних килограммов.