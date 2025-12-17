«Шпроты и оливье»: Нутрициолог рассказала, как провести праздники без тяжести в животе

17 декабря 2025, 13:47

Нутрициолог Макарова: в Новый год акцент нужно делать на эмоции, а не на еду

Фото: iStock/Olga Mazyarkina

Новогодний стол — это испытание не только для силы воли, но и для пищеварения. Как встретить праздник без последствий в виде набранных килограммов и тяжести в желудке?





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» поделилась лайфхаками по «облегчению» традиционных блюд и главной ошибкой, которую мы все повторяем из года в год.





«В Новый Год можно и салаты, и бутерброды. Но, например, оливье можно трансформировать: колбасу заменить куриной грудкой или телятиной, добавить греческий йогурт или сметану с горчицей вместо майонеза», — предложила она.

«Сладости можно заменять фруктами и менее калорийными десертами. Дело привычки — перестроиться на более полезные десерты, после которых нет тяжести. Не нужно много наготавливать и пытаться съесть», — отметила Макарова.