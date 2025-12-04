Штоллен, фуа-гра и лентеккьоне: что подают на новогодний стол в разных странах мира?
Новый год — это время, когда семьи собираются за столом, чтобы отметить праздник. Каждая страна имеет свои уникальные традиции и блюда, которые становятся неотъемлемой частью торжества. В материале «Радио 1» расскажем о том, какие угощения готовят в разных уголках мира, чтобы вы могли вдохновиться и добавить что-то новое на свой стол.
Россия: Оливье и селедка под шубойВ России Новый год невозможно представить без салата Оливье и селедки под шубой. Эти блюда стали символами праздника. Оливье готовят из картофеля, моркови, яиц и колбасы. Заправляют его майонезом. Селедка под шубой состоит из слоев вареных овощей и селедки, покрытых майонезом. Эти закуски радуют глаз и вкус, создавая атмосферу праздника.
Италия: Лентеккьоне и панеттонеИтальянцы отмечают Новый год с особым размахом. На праздничном столе часто можно увидеть лентеккьоне — блюдо из бобов и свинины. Оно символизирует богатство и благополучие. На десерт подают панеттоне — сладкий хлеб с фруктами и орехами. Этот ароматный пирог стал настоящим символом итальянских праздников.
Испания: 12 виноградинВ Испании Новый год встречают с необычным ритуалом. В полночь люди едят 12 виноградин, по одной на каждый удар курантов. Это приносит удачу на каждый месяц нового года. На столе также можно найти традиционные закуски, такие как хамон и тортилья. Испанцы любят отмечать праздник весело и шумно.
Мексика: Тамалес и пончеВ Мексике Новый год не обходится без тамалес — кукурузных лепешек с начинкой, завернутых в кукурузные листья. Это блюдо символизирует единство семьи. На десерт подают понче — сладкий напиток с фруктами и специями. Мексиканцы любят веселиться, поэтому празднование сопровождается музыкой и танцами.
Япония: Соба и омочиВ Японии Новый год отмечают с особым уважением к традициям. На столе часто можно увидеть соба — гречневую лапшу, которую едят накануне праздника. Она символизирует долголетие. Также готовят омочи — рисовые лепешки, которые могут быть как сладкими, так и солеными. Японцы ценят семейные традиции и стараются провести этот день в кругу близких.
Германия: Карпфен и штолленВ Германии на праздничном столе часто появляется карпфен — рыба, которую запекают или жарят. Этот деликатес считается символом удачи. На десерт подают штоллен — рождественский кекс с сухофруктами и орехами. Он имеет характерный вид и неповторимый вкус, который создаёт атмосферу уюта.
Франция: Фуа-гра и бûche de NoëlФранцузский Новый год — это время изысканных деликатесов. Фуа-гра — это паштет из утиного или гусиного мяса, который подают с тостами. На десерт французские семьи часто выбирают бûche de Noël — пирог в форме полена, украшенный кремом и шоколадом. Эти блюда делают праздник особенным.
Греция: ВасилопитаВ Греции Новый год отмечают с василопитой — пирогом с начинкой из орехов и сухофруктов. Внутри прячут монету, и тот, кто её найдет, станет счастливчиком на весь год.
Это блюдо объединяет семью за праздничным столом и приносит удачу.