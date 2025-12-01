Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в Новый год

01 декабря 2025, 14:31

Синоптик Шувалов: в новогоднюю ночь в Москве будет тепло

Фото: iStock/Olga Nazarova

Зима вступила в свои права, однако погода в Москве и Подмосковье пока радует своими нулевыми и плюсовыми температурами.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что ноябрьская погода сохранится в Москве и области до конца недели.





«До конца недели температура будет выше нормы на 3−5 градусов, что соответствует первой половине ноября. И такой она сохранится до конца недели. Никакого намека на дожди, но плотная облачность за счет инверсии в антициклоне ожидается», — сказал он.

«Это превышение будет на 2−3 градуса, а первые 10 дней декабря даже 5-6 градусов. Новый год ожидается теплый, а снежок может прийти только после 10 декабря», — объяснил синоптик.