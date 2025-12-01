Жители Новосибирска в новогоднюю ночь останутся без праздничного салюта

01 декабря 2025, 12:55

Фото: iStock/howtogoto

В новогоднюю ночь в Новосибирске праздничного салюта не будет. Об этом сообщили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации.





По данным Om1 Новосибирск, в ведомстве заявили, что проведение праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не запланировано.



При этом в городе уже начали готовиться к Новому году. В Театральном сквере приступили к установке 21-метровой ёлки. Здесь же планируется разместить сотни праздничных декоративных элементов.





«В Театральном сквере будет установлена новогодняя ель высотой 21 метр. Работы включают разработку и согласование проекта оформления главной ели, а также эскизов для деревьев сквера и шестидесяти искусственных елей», — говорится в материале.