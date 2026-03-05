Достижения.рф

Юрист предупредил водителей о наказании за грязные фары

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Российским водителям грозит новый штраф в размере 500 рублей за грязные фары. Юрист Валентина Бачурина рассказала об этом РИА Новости.



Проблема актуальна для многих автомобилистов, особенно в межсезонье и зимой, когда снег и грязь налипают на стекла. По части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, управление автомобилем с неисправностями запрещено.

Инспекторы ГИБДД могут наложить штраф независимо от степени загрязнения. Даже небольшая грязь или снег могут стать причиной санкций. При остановке машины инспектор вправе применить меры к нарушителю. Автомобилисты должны следить за состоянием своих фар, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Дарья Осипова

